Motosikletle eşeğe çarpan genç hayatını kaybetti

Çanakkale'de 4 gün önce kullandığı motosikletle eşeğe çarpan 17 yaşındaki Ömer Curaoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kız kardeşi Mercan Curaoğlu ise tabuncu oldu

Bayramiç ilçesi Alakeçi köyünde, 7 Ağustos akşamı meydana gelen kazada Ömer Curaoğlu, kullandığı motosikletle yoldaki başıboş eşeğe çarptı. Curaoğlu ve arkasında oturan kardeşi Mercan Curaoğlu, motosikletten yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Curaoğlu kardeşler, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakıma alınan Ömer Curaoğlu, dün akşam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi Mercan Curaoğlu ise Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ömer Curaoğlu'nun bugün Alakeçi köyünde defnedileceği belirtildi.