Motosikletli çift kazada can verdi!

Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan eşi hayatını kaybetti

Kaza, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün saat 19.00 sıralarında M.S. yönetimindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen Mehmet K.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile motosikletin sürücüsü 69 yaşındaki Mehmet K. ile arkasında bulunan eşi 68 yaşındaki Arife K. yola savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet K. ile Arife K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.