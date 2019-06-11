Müftülük turunda kaza: 4 ölü

Balıkesir Bandırma'da, Çanakkale gezisi için Adana'da Seyhan Müftülüğü'nün düzenlediği turda yola çıkan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı

Bandırma-Çanakkale kara yolunun Edincik Kavşağı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, Seyhan Müftülüğünün düzenlediği Çanakkale kültür turu kapsamında Adana'dan yola çıkan grubu taşıyan 33 YF 533 plakalı otobüs ile 10 PJ 443 plakalı otomobil çarpıştı. Otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada, araçlarda bulunanlardan Sümeyra Güller, Temel Gökçe ve Ahmet Toprak olay yerinde yaşamını yitirdi, 49 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 38'i Bandırma Devlet Hastanesi'ne, 8'i Gönen, 3'ü de Erdek ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi

Bandırma'da tedavi altına alınanlardan Hülya Seyhan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri ise Bandırma Devlet Hastanesi morguna konuldu. Başhekim Dr. Ethem Karpuz, hastaneye getirilen 38 yaralıdan birinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Diğer 37 kişiden 27'sinin taburcu edildiğini belirten Karpuz, tedavileri süren 10 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.