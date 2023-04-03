Muğla açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Muğla açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
03 Nisan 2023 Pazartesi 20:08

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 47 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 47 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #göçmen #yunanistan #Türk kara suları
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