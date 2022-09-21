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Muğla Büyükşehir Belediyesi memur alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı yapacağını duyurdu

Muğla Büyükşehir Belediyesi memur alacak
21 Eylül 2022 Çarşamba 10:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 


İlan için başvurular 25.10.2022-27.10.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar yapılacaktır.


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