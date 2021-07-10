Muğla'da 111 işyeri kiraya verilecek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri ilanda belirtilen 111 adet taşınmaz ihale kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 111 adet taşınmaz kiraya verilecek. İşyeri, market, büfe, bilet satış yeri, restoran, terzi, berber vb. nitelikteki işyerleri, 29 Temmuz 2021 tarihinde açık teklif usulü ile kiralanacak. Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 10.00’da; Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerindeki taşınmazların ihalesi ise saat 14.00’de ilanda belirtilen sıraya göre yapılacaktır.



DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ