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Muğla'da 24 gündür kayıp olan turist ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 24 gündür kayıp olarak aranan Alman turist Fabian Philippe Faranz Wetzel'in (27) uçurumda cansız bedenine ulaşıldı

Muğla'da 24 gündür kayıp olan turist ölü bulundu
31 Ekim 2022 Pazartesi 15:17

Almanya'dan Fethiye'ye tatil için gelen Fabian Philippe Faranz Wetzel'in yakınları, kendisinden haber alamayınca 7 Ekim'de jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Gece-gündüz her yerde aranan Wetzel, bu sürede bulunamadı. Faralya Mahallesi Kelebekler Vadisi'nde, saat 08.00 sıralarında bir erkek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Jandarma ekipleri, uçurumdaki çürümüş cesedin yanındaki sırt çantasında Fabian Philippe Faranz Wetzel'e adına düzenlenmiş bir pasaport buldu. İnceleme sonrası ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #ölüm #turist
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