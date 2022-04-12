Muğla'da 400'den fazla kişi bu yöntemle dolandırıldı!

Muğla'nın Milas ilçesinde 400'den fazla kişi dolandırıldı. Bir GSM operatör firmasının temsilcisi olduğunu söyleyen iki kişi tarafından dolandırıldıkları öğrenilen kişilerin kaybı ise toplamda 4 milyon TL'yi buldu

Merkezi Ankara'da bulunan bir firma tarafından düzenlenen kampanya kapsamında iPhone telefon, saat ve aksesuarın uygun fiyatlarla müşteriye ulaştırıldığı beyanı ile operatör üzerinden müşterilere ulaşan Ayşe Maide Kaykı ve Duygu Kayakoğlu'nun yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Milas'ta bulunan mağdurlar yaşamış oldukları mağduriyetin ardından Milas Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundular.

Operatör firmasına güvendikleri için alışveriş yaptıklarını belirten mağdurlardan evli ve iki çocuk annesi M.K. “Ayşe M. uzun yıllardır operatör müşterisi olduğum için puanlarımın biriktiğini ve iPhone marka telefon-saat ve aksesuar alabileceğimi ve bu işlemlerin sadece faturamıza ek olarak yapılacağını söyledi.

İşlemler için operatörden gelen şifreyi ona söylememi istedi ve adıma işlem yaptığında operatörden Duygu isimli çalışanımız ile paylaşabilirsiniz mesajı geldi. Yapılan işlemde üç aya bölünerek ödeme operatör uygulamamda açık bir şekilde göründüğünden dolayı dolandırıcılık olduğunu düşünmedim.

Daha sonra bir ay geçmesine rağmen telefonum ve aksesuarlarım gelmediğinde Ayşe isimli kişiye sormaya başladım. Telefonlar gelecek stok sıkıntısı var, dedi. Faturamın ödeme günü geldi. Sonrasında Ayşe isimli kişinin herhangi bir operatör bayisinde çalışmadığını ve işlemlerimin Ankara Polatlı da bulunan bir mağazadan yapıldığı bilgisini aldım” diye konuştu.

HİÇ GELMEYEN TELEFON İÇİN FATURA GELDİ ÖDEME İSTENDİ

M.K. açıklamasının devamında ise “Faturamın son ödeme tarihi günü gelince aranmaya başladım ve ben de şüphelerim arttığı için hem firmayı hem şubeyi aramaya başladım. Şikâyetimi dile getirdiğimde ilgileneceğini not aldığını söylediler. Ve bir daha da telefonlarım açılmadı.

Hat operatör müşteri hizmetlerini aradığımda da şikayet dilekçesi oluşturdum mağaza hakkında işlem başlatıldığı söyleniyor. Fakat benim fatura günüm geçti ve hattım almadığım telefon yüzünden kapanmak üzere. Faturalarım bir şekilde ödenmiş olsa bile e devlet üzerinden kontrol ettiğimde faturası kesilmiş fakat bana hiç gelmeyen bir telefon adıma kayıtlı görünüyor.

Şuan nerede hangi amaçla kullanıldığını bilmediğim telefon ve aksesuarlar hiç elime ulaşmadı. Elime ulaşmayan ancak e devlette kaydı bulunan telefonların karışacak suç veya olaylarla herhangi bir ilgim olmadığını belirtmek için savcılığa geldim. Ayrıca Ayşe M. K. ve D. K. hakkında şikâyetçi oldum” dedi.

MAĞDUR SAYISI 400, VURGUN 4 MİYON TL

Milas'ta işçi olarak çalışan Adem Şen ise adliyeye verdiği dilekçede dolandırıldığını belirterek “Şuan nerede hangi amaçla kullanıldığını bilmediğim ekte sunduğum bilgiler ile şikayetçi olduğum şahsın bana telefon ve aksesuarlar hiç elime ulaşmamıştır. Hileli davranışlarla zarara uğramama sebebiyet veren A.M.K. ve D.K. isimli şahıslardan şikayetçiyim, diyerek yazdım ve suç duyurusunda bulundum. Zararım en az 20 bin TL. civarında” diye konuştu.

Adliye önünde toplanan mağdur vatandaşların bir bölümü ise ikametgâhlarının bulunduğu polis karakoluna ifadelerini vererek dilekçelerini bıraktı. Mağdur sayısının 400’ü vurgunun ise 4 milyon TL’yi geçmiş olabileceği belirtildi. (Sözcü)