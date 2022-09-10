Muğla'da 82 arsa satışa çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'da 82 arsayı açık artırma ile satışa çıkartacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas ve Ula ilçelerinde bulunan 82 adet konut, ticaret, turizm ve muhtelif nitelikte arsayı 21 Eylül 2022 tarihinde açık artırma ile satacak.

İhale için salon katılımı Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile İzmir'deki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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