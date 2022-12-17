Muğla'da acı kaza! Okul müdürü otobüsün altında can verdi!

Muğla'da okul müdürü olan 57 yaşındaki Sema Güler, bindiği Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünden indiği sırada otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaza, saat 19.00 sıralarında Muğla- Antalya karayolu Örnekköy Kavşağı'nda meydana geldi. Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Nurcan Ballı (41) yönetimindeki 48 EB 010 plakalı halk otobüsünden inmek istedi. Otobüsten inen Güler, sürücünün aracı hareket ettirmesiyle otobüsün altında kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılıp, hastaneye kaldırılan Sema Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Halk otobüsü sürücüsü Nurcan Ballı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.