MESSİ GOL ATSIN DİYE LOKMA DAĞITTI
MESSİ GOL ATSIN DİYE LOKMA DAĞITTI
0
SMA'LI ÇOCUKLAR İÇİN İZMİR'DE KONSER
SMA'LI ÇOCUKLAR İÇİN İZMİR'DE KONSER
0
ALEYNA TİLKİ'DEN DİKKAT ÇEKEN POZ
ALEYNA TİLKİ'DEN DİKKAT ÇEKEN POZ
0
ÇİFT BAŞLI KAPLUMBAĞA BULUNDU
ÇİFT BAŞLI KAPLUMBAĞA BULUNDU
0

Muğla'da acı kaza! Okul müdürü otobüsün altında can verdi!

Muğla'da acı kaza! Okul müdürü otobüsün altında can verdi!
17 Aralık 2022 Cumartesi 09:52

Muğla'da okul müdürü olan 57 yaşındaki Sema Güler, bindiği Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünden indiği sırada otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaza, saat 19.00 sıralarında Muğla- Antalya karayolu Örnekköy Kavşağı'nda meydana geldi. Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait, Nurcan Ballı (41) yönetimindeki 48 EB 010 plakalı halk otobüsünden inmek istedi. Otobüsten inen Güler, sürücünün aracı hareket ettirmesiyle otobüsün altında kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılıp, hastaneye kaldırılan Sema Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Halk otobüsü sürücüsü Nurcan Ballı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #ölüm #okul müdürü #haberler
Önceki Haber
6 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü! Açlık ve işkence iddiaları!
Sonraki Haber
Aleyna Tilki, giydiği büstiyerle dikkat çekti! Bir tek göğüs ucu kapalı!
Muğla'da kaza! Motosikletli genç hayatını kaybetti!
Muğla'da kaza! Motosikletli genç hayatını kaybetti!
0
'Paşa' isimli köpeği tüfekle vurarak öldürmüştü! Cezası belli oldu!
'Paşa' isimli köpeği tüfekle vurarak öldürmüştü! Cezası belli oldu!
0
32 yaşında giydiği ilk ayakkabısına sarıldı: Canım benim
32 yaşında giydiği ilk ayakkabısına sarıldı: Canım benim
0
Evine gelen arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürdü!
Evine gelen arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürdü!
0
Otomobilin çarptığı liseli Sıla hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı liseli Sıla hayatını kaybetti
0
Kayıp köpek 3 ay sonra çipi sayesinde bulundu!
Kayıp köpek 3 ay sonra çipi sayesinde bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.