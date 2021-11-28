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Muğla'da baba ve iki oğlu evlerinde öldürüldü!

Muğla’da Seydikemer ilçesinde Adnan Buhuroğlu (58) ve oğulları Yasin (29) ve Tahsin Buhuroğlu (29), evde yemek yedikleri sırada husumetli akrabaları R.B. (27) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Muğla'da baba ve iki oğlu evlerinde öldürüldü!
28 Kasım 2021 Pazar 08:32

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Seydikemer'in kırsal Çatak Mahallesinde meydana geldi. Adnan Buhuroğlu ve oğulları Yasin ile Tahsin Buhuroğlu, evde yemek yedikleri sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabaları R.B. eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.B., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı. Çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan belirlemede saçmaların isabet ettiği baba Adnan Buhuroğlu ile oğulları Yasin ve Tahsin'in öldüğü belirlendi. Savcının incelemesinin ardından baba ve oğullarının cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yerinden firar eden R.B. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #cinayet #baba oğul cinayet #ölüm
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