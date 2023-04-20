Akşener: Cenge gitmiyoruz, seçime gidiyoruz
Akşener: Cenge gitmiyoruz, seçime gidiyoruz
0
Sinan Oğan: Biz bu ülkede artık geleceğe oy verilmesini istiyoruz
Sinan Oğan: Biz bu ülkede artık geleceğe oy verilmesini istiyoruz
0
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun iftirası ahlaksız bir saldırı
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun iftirası ahlaksız bir saldırı
0
Kılıçdaroğlu: Terör bizim bölgemizin en büyük sorunlarından birisi
Kılıçdaroğlu: Terör bizim bölgemizin en büyük sorunlarından birisi
0

Muğla'da bayram trafiği yoğunluğu başladı

Muğla'da Ramazan Bayramı dolayısıyla turistik ilçelerin güzergahlarında trafik yoğunluğu başladı, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini arttırdı

Muğla'da bayram trafiği yoğunluğu başladı
20 Nisan 2023 Perşembe 16:18

Ramazan Bayramı tatilini Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinde geçirmek isteyen tatilcilerin çoğu araçlarıyla yola koyuldu.

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra yakın kentler İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, kara yolları ile ilçe girişlerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Bodrum'da Kaymakam Bilgehan Bayar'ın da katıldığı jandarma kontrollerinde, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulunularak broşür dağıtıldı.

Bayar, gazetecilere, bayram boyunca denetimlerin yoğun şekilde devam edeceğini söyledi.

Denetimlerde durdurulan bazı yolcu otobüsleri ve araçlarda jandarmanın dedektör köpekleriyle arama yapıldı.

Marmaris girişinde de İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri kontroller yaptı. Denetimlerde sürücüler ile araçlarda bulunanların bayramını kutlayan polisler, çocuklara şeker ve oyuncak hediye etti.

Bayram süresince il genelinde emniyet müdürlüğüne bağlı 198 ekip ve 272 personelin görev yapacağı bildirildi.

- Bayram trafiği helikopterle denetlendi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, helikopterle Fethiye, Seydikemer ve Dalaman ilçelerinde kontroller gerçekleştirdi.

Denetimlerde Dalaman-Fethiye-Seydikemer-Kaş kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, bölgedeki ilgili ekiplere bildirildi.

Trafik ekipleri, uygulama noktalarında denetim yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Fethiye Bölge Trafik Ekipler Amiri Kıdemli Başpolis Bekir Nuhan Erol, bayramda alınması gereken tedbirler kapsamında Dalaman, Fethiye ve Kaş sınırına kadar helikopterle trafik denetimine katıldıklarını söyledi.

Erol, "Sürücülerden hız limitlerine uymalarını, yorgun ve uykusuz araç başına geçmemelerini, seyir halinde cep telefonu kullanmamalarını ve mutlaka emniyet kemeri takmalarını istiyoruz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uygulama #trafik #muğla #jandarma #helikopter #denetim #bodrum #bayram trafiği #bayram
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
CHP'den İzmir'de miting gibi bayramlaşma
Sonraki Haber
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun iftirası ahlaksız bir saldırı
Muğla'da depremzede çocuklar için bayramlık kıyafet dikiliyor
Muğla'da depremzede çocuklar için bayramlık kıyafet dikiliyor
0
Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya işlem
Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya işlem
0
Aydın'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
Aydın'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
0
Afyonkarahisar'da kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
0
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı
0
Fethiye'de depremzedeler için koştular
Fethiye'de depremzedeler için koştular
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.