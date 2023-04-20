Muğla'da bayram trafiği yoğunluğu başladı

Muğla'da Ramazan Bayramı dolayısıyla turistik ilçelerin güzergahlarında trafik yoğunluğu başladı, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini arttırdı

Ramazan Bayramı tatilini Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinde geçirmek isteyen tatilcilerin çoğu araçlarıyla yola koyuldu.

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra yakın kentler İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, kara yolları ile ilçe girişlerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Bodrum'da Kaymakam Bilgehan Bayar'ın da katıldığı jandarma kontrollerinde, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulunularak broşür dağıtıldı.

Bayar, gazetecilere, bayram boyunca denetimlerin yoğun şekilde devam edeceğini söyledi.

Denetimlerde durdurulan bazı yolcu otobüsleri ve araçlarda jandarmanın dedektör köpekleriyle arama yapıldı.

Marmaris girişinde de İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri kontroller yaptı. Denetimlerde sürücüler ile araçlarda bulunanların bayramını kutlayan polisler, çocuklara şeker ve oyuncak hediye etti.

Bayram süresince il genelinde emniyet müdürlüğüne bağlı 198 ekip ve 272 personelin görev yapacağı bildirildi.

- Bayram trafiği helikopterle denetlendi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, helikopterle Fethiye, Seydikemer ve Dalaman ilçelerinde kontroller gerçekleştirdi.

Denetimlerde Dalaman-Fethiye-Seydikemer-Kaş kara yollarında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, bölgedeki ilgili ekiplere bildirildi.

Trafik ekipleri, uygulama noktalarında denetim yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Fethiye Bölge Trafik Ekipler Amiri Kıdemli Başpolis Bekir Nuhan Erol, bayramda alınması gereken tedbirler kapsamında Dalaman, Fethiye ve Kaş sınırına kadar helikopterle trafik denetimine katıldıklarını söyledi.

Erol, "Sürücülerden hız limitlerine uymalarını, yorgun ve uykusuz araç başına geçmemelerini, seyir halinde cep telefonu kullanmamalarını ve mutlaka emniyet kemeri takmalarını istiyoruz." dedi.