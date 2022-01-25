Muğla'da da kar etkili oldu! Antalya yolu kapandı!

Muğla ve ilçelerinde de kar etkili oldu. Kar nedeniyle Muğla-Antalya yolu ulaşıma kapandı. Datça'da da kar etkili olurken, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması istendi. Marmaris'in kırsal mahalleleri ise 13 yıl sonra kar gördü. Bölgede jandarma güvenlik nedeniyle yolu bir süre kapattı. Öte yandan Bodrum da kardan nasibini aldı

Muğla'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Muğla- Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı ve soğuk hava etkili olurken, 5 yıl aradan sonra Muğla kent merkezine kar yağdı. Kar yağışı, başta çocuklar olmak üzere vatandaşları sevindirdi. Menteşe'den Datça, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı tek karayolu olan Muğla- Antalya kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Devrant Rampası ile Ula girişindeki kavşakta trafik ekipleri, araç geçişlerine izni vermedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin yollarda küreme ve tuzlama çalışmasını sürüyor.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının hayatı etkilediği ilçelerde kamu görevlisi hamile ile engelli çalışanlarımızın idari izinli sayılmalarına valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.

Datça'da kar yolları kesti

Muğla'nın Datça ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Mesudiye-Palamutbükü yolunda ulaşımda aksaklıklar yaşandığı belirtilerek zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istendi.

Datça'da dün akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı, ilçenin yüksek kesiminde bulunan kırsal Mesudiye Mahallesi Hava Radar mevkisinde etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan bazı araç sürücüleri yolda kaldı. Datça Belediyesi ekipleri, Mesudiye yolunda kar temizleme çalışması başlattı. Belediye yetkilileri bölgede iş makineleri ile kar temizleme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtirken, sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunuldu.



Marmaris’in kırsal mahallelerine 13 yıl sonra kar yağdı

Muğla’nın Marmaris ilçesinin kırsal mahallelerindeki yüksek kesimlere 13 yıl aradan sonra kar yağdı. Jandarma yol güvenliği nedeniyle trafik akışını geçici süreyle kapattı.

Marmaris ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Osmaniye ve 40 kilometre uzaklıktaki Bayır Mahallesi’ne yıllar sonra yeniden kar yağdı. Bugün saat 21.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle jandarma güvenlik için karayolunu trafiğe kapattı. Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri karayolunu temizlemek için iş makineleri ile çalışma başlattı. Ayrıca İçmeler-Turunç karayolu arasında kalan 650 metre yükseklikteki Kızılağaç bölgesi kar ile kaplandı. Trafik kazası ve olumsuz bir olayın yaşanmadığı kırsal mahallelerde en son 13 yıl önce 23 Şubat 2009 yılında kar yağmıştı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler 40 kilometrelik karla kaplı karayolunda devriye gezerek zincir takmadıkları için ilerleyemeyen 4 araç sürücüsüne yardımcı oldu. Kırsal mahallede yaşayan vatandaşlar kar yağışını çekerek sosyal medya hesaplarında 'Uzun zamandır ilk defa kar yağdı' yorumuyla paylaşım yaptı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceğini, sıcaklığın ise 0 ile eksi 4 derece civarında seyredeceğini açıkladı.

Bodrum'a da kar yağdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kar yağışı etkili olurken yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü bugün akşam saatlerinden itibaren Muğla genelinde kar yağışı uyarısı yaptı. Mazı Mahallesi, Etrim Mahallesi'nde kar yağışı etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini daha da arttırması bekleniyor. Trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekipler önlem aldı.