Muğla'da deprem

Akdeniz'de merkez üssü Gökova Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Bodrum olmak üzere, çevre ilçeler ile Muğla kent merkezinde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Muğla'da deprem
28 Mayıs 2019 Salı 09:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Gökova Körfezi'nde Bodrum'un 0,35 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.27'de meydana geldi. Yerin 7,08 kilometre derinliğinde olan deprem, Bodrum'un yanı sıra, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Özellikle Bodrum'da paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #deprem #gökova körfezi
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