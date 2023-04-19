Kılıçdaroğlu: Terör bizim bölgemizin en büyük sorunlarından birisi
Kılıçdaroğlu: Terör bizim bölgemizin en büyük sorunlarından birisi
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez kokudan geçilmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Körfez kokudan geçilmiyor
0
Akşener: Birinci parti olacağız
Akşener: Birinci parti olacağız
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 Nisan'ı işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 Nisan'ı işaret etti
0

Muğla'da depremzede çocuklar için bayramlık kıyafet dikiliyor

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde görevli usta öğretici ve kursiyerler, depremden etkilenen bölgelerdeki çocuklar için bayramlık kıyafet ve oyuncak dikiyor.

Muğla'da depremzede çocuklar için bayramlık kıyafet dikiliyor
19 Nisan 2023 Çarşamba 22:31

Muğla Olgunlaşma Enstitüsünde görevli usta öğreticileri, "Bu bayram sizin olsun" projesi kapsamında, deprem bölgesindeki çocukların bayram sevincine ortak olmak ve yüzlerini güldürebilmek için harekete geçti.

Atölyelerde dikim çalışması başlatan 30 usta öğretici tarafından, kız çocukları için bluz ve etek, erkekler için gömlek ve şorttan oluşan bayramlıklar hazırlandı.

Her birinden 100'er adet dikilen bayramlık kıyafetlerle birlikte, 100 örgü oyuncak da deprem bölgesine gönderilmek üzere paketlendi.

Çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaptığı açıklamada, emeği geçenlere teşekkür etti.

Enstitünün depremin ilk gününden itibaren canla başla çalıştığını söyleyen Çay, "Kurum çalışanlarımız, yorgunluk nedir bilmeden atölyelerde üretim yaptılar. Depremin yaralarını el ele, gönül gönüle sarmaya çalıştılar. Her birinin el emeği göz nuru hazırladığı bayramlıklar, çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm olacak ve her birine bayram sevinci yaşatacak." diye konuştu.

Enstitü Müdürü Mehmet Keleş de usta öğretici ve gönüllülerin destekleriyle depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #bayramlık kıyafet ve örme oyuncak #depremzede çocuklar #muğla #Muğla Olgunlaşma Enstitüsü #ramazan bayramı
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da depremzedelerle iftarda buluştu:
Sonraki Haber
Fatih Erbakan: Yedili maşa haline geldiler
Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya işlem
Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya işlem
0
Aydın'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
Aydın'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
0
Afyonkarahisar'da kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
0
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı
0
Fethiye'de depremzedeler için koştular
Fethiye'de depremzedeler için koştular
0
Portekiz bayraklı kruvaziyer “Vasco Da Gama“ Bodrum'da
Portekiz bayraklı kruvaziyer “Vasco Da Gama“ Bodrum'da
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.