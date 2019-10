Muğla'da doğum yapan anneler için özel ekip

Muğla'da, annelerin doğum sonrası yaşayabileceği sağlık problemlerinde destek vermesi amacıyla hemşire ve doktorlardan oluşturulan özel ekip, 24 saat görev yapıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Ahmet Akın Sivaslıoğlu: "Doğum sonrası kanamaya bağlı ölümleri minimuma düşürmek için elimizden gelen her gayreti gösteriyoruz" Muğla'da, annelerin doğum sonrası yaşayabileceği sağlık problemlerinde destek vermesi amacıyla hemşire ve doktorlardan oluşturulan özel ekip, 24 saat hizmet veriyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği bünyesinde, doğum yapan annelerin sağlık problemlerinin önüne geçmek için, 5 doktor ve hemşirelerin yer aldığı özel ekip oluşturuldu.

MSKÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akın Sivaslıoğlu, yaptığı açıklamada, "Doğum sonrası kanamaya bağlı ölümleri minimuma düşürmek için elimizden gelen her gayreti gösteriyoruz." dedi. Uygulama kapsamında, 24 saat hizmet veren "kanamaya müdahale ekibi"nin bulunduğunu dile getiren Sivaslıoğlu, "Muğla'nın neresinde doğum sonrası kanamayla ilgili bir sorun olduysa, bizi aradıkları anda hekimlerimiz, hemşirelerimiz derhal oraya gidiyor. Hastaya müdahale edip, buraya getiriyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden, kadın hastalıkları ve doğum kliniğimize hasta göçü başladı. Her alanda hizmet veriyoruz." diye konuştu. Sivaslıoğlu, insanların mutluluğu için her zaman göreve hazır olduklarını dile getirdi.