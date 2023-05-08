Erdoğan: Vatanımızı böldürtmeyeceğiz
Erdoğan: Vatanımızı böldürtmeyeceğiz
0
Cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın seçim otobüsünün taşlı saldırı
Cumhurbaşkanı adayı Oğan'ın seçim otobüsünün taşlı saldırı
0
Kılıçdaroğlu: MEB'i, Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştüreceğiz
Kılıçdaroğlu: MEB'i, Merkez Bankası gibi bağımsız bir yapıya dönüştüreceğiz
0
Fuat Oktay: Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz 
Fuat Oktay: Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz 
0

Muğla'da düzenlenen dostluk ve doğa yürüyüşünde Akdeniz'den alınan su Ege'ye döküldü

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü'nde Akdeniz'den alınan su, Ege'ye döküldü

Muğla'da düzenlenen dostluk ve doğa yürüyüşünde Akdeniz'den alınan su Ege'ye döküldü
08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:01

Datça Çevre ve Turizm Derneğince (DAÇEV), Kaymakamlık ve Datça Belediyesinin desteğiyle Kızlan Mahalle Muhtarlığının ev sahipliğinde düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

Testilere doldurulan deniz suyu, yaklaşık 14 kilometrelik yürüyüşün ardından Gökova Körfezi'ndeki Katıyalı Sahili'nden Ege Denizi'ne boşaltıldı.

DAÇEV Başkanı Hüseyin Tüzün, gazetecilere, etkinliğin 22'ncisini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Doğayla buluşmak, dostluk ve dayanışmaya katkıda sağlamak için doğaseverlerle bir araya geldiklerini belirten Tüzün, "Sembolik olarak iki denizi birbirlerine kavuşturduk." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #akdeniz #Akdenizden Egeye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü #datça #Datça Çevre ve Turizm Derneği #deniz suyu #ege denizi
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzmir'e demirleyen TCG Anadolu'yu ziyaret etti
Sonraki Haber
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Coşkun'dan dijital ve yeşil dönüşüm vurgusu:
Afyonkarahisar'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 48 şüphelisi adliyede
Afyonkarahisar'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 48 şüphelisi adliyede
0
Kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü 
Kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü 
0
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
0
Vali açıkladı: Uyuşturucu satıcılarına yönelik “Kökünü Kurutma Operasyonu“nda“ 112 şüpheliye gözaltı
Vali açıkladı: Uyuşturucu satıcılarına yönelik “Kökünü Kurutma Operasyonu“nda“ 112 şüpheliye gözaltı
0
9 kişilik hafif ticari araçtan 26 kaçak göçmen çıktı
9 kişilik hafif ticari araçtan 26 kaçak göçmen çıktı
0
Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.