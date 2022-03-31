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Muğla'da erkek yurdunda kavga!

31 Mart 2022 Perşembe 08:40

Muğla Menteşe'de yurtta öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada 7 üniversite öğrencisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi

Olay, saat 00.15 sıralarında Kötekli Mahallesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İki grup öğrenci arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yemekhanede başlayıp, bahçeye taşan kavgayı yatıştıramayan güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları uzun uğraşlar sonucu sakinleştirirken, kavgada yaralanan ve Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 7 öğrenci, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri bölgede bekleyişini sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #erkek yurdu #kavga #kötekli
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