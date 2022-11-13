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Muğla'da feci kaza: Yanarak can verdi!

Muğla'da feci kaza: Yanarak can verdi!
13 Kasım 2022 Pazar 08:54

Muğla Ortaca'da ağaça çarpan otomobil daha sonra da dereye yuvarlandı. Kazanın etkisi ile otomobil alev alırken, araçta sıkışan sürücü Hayati Çimen (30) ise yanarak hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ortaca'nın Sarıgerme yolunda meydana geldi. Hayati Çimen'in kullandığı 48 AGG 360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptıktan sonra dereye yuvarlanarak alev aldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta çıkan yangın itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, otel sahibi sürücü Hayati Çimen'in yanarak can verdiği belirlendi.

Çimen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #ortaca #kaza #ölüm #haber
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