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Muğla'da fırtına tekneleri batırdı

Muğla'nın Ula ilçesinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Akyaka Mahallesi'ndeki bazı iskeleler parçalanırken, tekneler de battı

Muğla'da fırtına tekneleri batırdı
01 Aralık 2021 Çarşamba 13:42

Ula'nın turistik Akyaka Mahallesi'nde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 2 metreyi aşan dalgalar oluştu, deniz seviyesi yükseldi. Dalgalar nedeniyle teknelerin bağlı olduğu iskeleler parçalandı. Halatları kopan teknelerden bazıları battı. Bazı kişiler ise su alan teknelerini kurtarmaya çalıştı. Bir teknenin batma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #ula #fırtına #akyaka
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