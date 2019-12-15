Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçı kayboldu

Balıkçının kardeşi Baki Narlı: "Ağabeyim 67 yaşında, denizde tecrübeli birisi. Umarım sağ şekilde kendisine ulaşırız"

Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçı kayboldu
15 Aralık 2019 Pazar 18:29

Muğla'da fırtınada denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran balıkçıya ulaşmak için çalışma başlatıldı. Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde, Güllük Körfezi'nden teknesiyle denize açılan Mehmet Narlı'dan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Çalışma başlatan sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, Narlı'nın kullandığı teknenin kıyıya vurduğunu belirledi. Narlı'nın bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kaybolan balıkçının kardeşi Baki Narlı, ağabeyinin teknesi bulunduktan sonra başlatılan arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamamasının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Ağabeyinin küçük yaşlardan bu yana balıkçılık yaptığını belirten Narlı, "Ağabeyim 67 yaşında, denizde tecrübeli birisi. Umarım sağ şekilde kendisine ulaşırız." dedi.


Kaynak: AA
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