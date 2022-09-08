Muğla'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, patlayan su borusunun tamiri sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiler 2 işçi, itfaiye ekipleri ve mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 2 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi

Olay, saat 12.30 sıralarında İskele Mahallesi Balcıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki işçiler Kadir Furkan Tiriç (27) ve Necdet Yıldız (41) patlayan su borusunun tamiri için kazılan yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukura girdi. Çalışmalar sırasında göçük oldu, Tiriç ve Yıldız, toprak altında kaldı. Mesai arkadaşları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verip, Tiriç ve Yıldız'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) sevk edildi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla Kadir Furkan Tiriç ile Necdet Yıldız kurtarıldı. 2 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.