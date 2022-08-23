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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
23 Ağustos 2022 Salı 08:57

Muğla'nın Seydikemer'de iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

Hüsamettin A. (56) idaresindeki 07 ANC 370 plakalı otomobil, Fethiye Kaş kara yolu Demirler mevkisinde, Fransız uyruklu Chloe Marie Charlotte R. (28) yönetimindeki EF 028 AV plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Bilal K. (30) ve Vanessa Derya K. (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Hüsamettin A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #seydikemer #kaza #haber
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