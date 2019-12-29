Muğla'da ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde, Mehmet Babaoğlu'na ait ısı yalıtım atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla'da ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
29 Aralık 2019 Pazar 22:16

Kısa sürede yayılan alevler, binanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede önlem aldı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, binada bir süre soğutma çalışması yaptı. Öte yandan, olay yerine yakın bir mobilya atölyesinde çıkan yangın ise yayılmadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Kaynak: AA
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