Muğla'da kamyonetin çarptığı küçük çocuk öldü!

Muğla Marmaris'te okula gitmek için yola çıkan 10 yaşındaki Enes Düldül'e kamyonet çarptı. Kazada küçük çocuk hayatını kaybetti



A.B'nin (52) kullandığı 48 FZ 659 plakalı kamyonet, Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Düldül'e (10) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü A.B, jandarma ekibince gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa kamyonetin çarpması ve çocuğun yola savrulması yer alıyor.

Hüseyin Durmaz Ortaokulu 1. sınıf öğrencisi olan Enes'in sabah okula gittiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.