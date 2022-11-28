SILA'NIN ACI GÜNÜ
SILA'NIN ACI GÜNÜ
0
EKİM AYINDA 41 DERECE İLE REKOR
EKİM AYINDA 41 DERECE İLE REKOR
0
CİPSİN İÇİNDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ...
CİPSİN İÇİNDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ...
0
OLAYLI MAÇTA DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF
OLAYLI MAÇTA DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF
0

Muğla'da kamyonetle çarpışan traktör devrildi: 1 ölü

Muğla Menteşe'de kamyonetle çarpışan traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü 51 yaşındaki Önder Akar hayatını kaybetti

Muğla'da kamyonetle çarpışan traktör devrildi: 1 ölü
28 Kasım 2022 Pazartesi 10:14

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Muğla-Denizli karayolunda meydana geldi. Mustafa Aktürk (39) yönetimindeki 20 AKT 23 plakalı kamyonet, önünde giden Önder Akar idaresindeki 48 EP 587 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada savrulan traktör yoldan çıkarak devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde traktörden düşen sürücü Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Önder Akar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Mustafa Aktürk gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #ölüm
Önceki Haber
Göztepe-Altay maçı olaylarında 13 kişi gözaltına alındı
Sonraki Haber
Bursa'da korkunç olay! Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü!
Evinde fenalaşan üniversiteli öldü
Evinde fenalaşan üniversiteli öldü
0
Denizli'de kimya fabrikasında yangın çıktı! Çevredeki fabrikalar boşaltılıyor
Denizli'de kimya fabrikasında yangın çıktı! Çevredeki fabrikalar boşaltılıyor
0
13 yıl önce öldürüldü, cesedi aranıyor!
13 yıl önce öldürüldü, cesedi aranıyor!
0
Soma maden ocağında acı kaza! Daha 19 yaşındaydı...
Soma maden ocağında acı kaza! Daha 19 yaşındaydı...
0
Manisa'da bir kişi kamyonette ölü bulundu
Manisa'da bir kişi kamyonette ölü bulundu
0
Manisa'da tuğla yüklü kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Manisa'da tuğla yüklü kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.