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Muğla'da kamyonla otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı!

22 Ağustos 2022 Pazartesi 09:17

Muğla Seydikemer'de arı kovanı yüklü olduğu öğrenilen kamyonla bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı


Süleyman S. idaresindeki 07 PY 619 plakalı, arı kovanı yüklü kamyon, Fethiye Antalya kara yolu Dont mevkisinde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 ACK 674 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi yaşamını yitirdi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı.
Yola ve yol kenarına savrulan arı kovanları ise bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #trafik kazası #ölüm
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