Muğla'da kapana yakalanan yaban domuzu kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tel kapana yakalanan yaban domuzu belediye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da kapana yakalanan yaban domuzu kurtarıldı
27 Haziran 2020 Cumartesi 14:04

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde bir domuzun evin bahçesindeki tel kapanda sıkıştığı ihbarı üzerine adrese gitti. İğneyle sakinleştirilen domuz, tel ağdan kurtarıldı. Ayaklarından, karın bölgesinden ve burun kısmından yaralanan yaban domuzu, tedavi için Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına götürüldü. Domuzun tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakılacağı bildirildi.

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