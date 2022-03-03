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Muğla'da kar yağışı: 3 ilçede okullar tatil

Muğla'da kar yağışı: 3 ilçede okullar tatil
03 Mart 2022 Perşembe 09:10

Muğla'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar nedeniyle Menşete, Ula ve Kavaklıdere ilçelerinde eğitime ara verildi


Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı Menteşe ile Ula ilçelerinde taşıma eğitime, Kavaklıdere'de ise temel, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Muğla-Denizli karayolunda ekipleri kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşımda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kar yağışı #okul tatil #eğitim tatil
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