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Muğla'da kaza: İki motosiklet sürücüsü öldü!

Muğla'da kaza: İki motosiklet sürücüsü öldü!
09 Mayıs 2022 Pazartesi 08:32

Muğla Fethiye'de dün öğle saatlerinde iki motosiklet çarpıştı. Kazada iki motosikletin sürücüsü de hayatını kaybetti


Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çamköy Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seydikemer'den Dalaman yönüne giden Ramazan Çınar (44) jdaresindeki 48 AEH 094 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sadi Kara'nın (73) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücüler Çınar ve Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çınar'ın kullandığı yarış motosikletinin kaza yerinden 280 metre uzağa fırlaması dikkat çekerken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #fethiye #kaza #ölüm #trafik kazası #motosiklet kaza
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