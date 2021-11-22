Muğla'da kaza: Uzman çavuş hayatını kaybetti

Muğla'da, minibüse çarpması sonucu alev alan otomobilin sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Çetin Torun (33), hayatını kaybetti. Araçların hurdaya döndüğü kazada minibüs sürücüsü Nail Alkan ise yaralandı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Muğla-Antalya yolu Kızılyaka mevkisinde meydana geldi. Muğla'dan Köyceğiz'e giden Nail Akkan'ın (43) kullandığı 34 BBU 586 plakalı minibüs ile karşıdan gelen ve şerit ihlali yaptığı ileri sürülen Çetin Torun yönetimindeki 48 JZ 488 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yangın da çıkan otomobilde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Torun hayatını kaybetti. Yangını Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ula Grup Amirliği ekipleri söndürdü. Evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen Torun'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Nail Alkan ise kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Alkan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.