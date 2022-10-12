Muğla'da kaza yapan kasksız motosikletli öldü!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, refüje çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Dinçer Olgun (35), hayatını kaybetti

Kaza, saat 10.30 sıralarında Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Dinçer Olgun, kullandığı 48 PN 136 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, refüje çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kask takmadığı görülen Olgun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olgun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.