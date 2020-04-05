Muğla'da koronavirüs tedbirleri

Bodrum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında semt pazarına müşterilerin ateşlerinin ölçülüp maskesiz alınmaması, pazarcıları da memnun etti.

Muğla'da koronavirüs tedbirleri
05 Nisan 2020 Pazar 22:57

Gümbet Mahallesinde pazar günleri kurulan semt pazarının giriş ve çıkış noktalarında zabıta ekiplerince önlem alındı. Önlemler kapsamında müşterilerin ateşleri ölçülerek ve maske taktırılarak pazar yerine girişlerine izin verildi. Alışverişe gelen vatandaşların çoğunlukla önlemlere uyduğu görülen pazarda, esnaf da uygulamadan memnu kaldı. Pazara esnafından Özen Konya, "Virüsün yayılmaması açısından alınan kararlar çok doğru. Daha sıkı olmasını talep ediyoruz." dedi. Ramazan Yılmaz ise herkesin sağlığının önemli olduğunu belirterek bu uygulamayı yerinde bulunduğunu ifade etti.

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