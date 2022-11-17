İNANILMAZ GÖRÜNTÜ!
İNANILMAZ GÖRÜNTÜ!
0
MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ
MUTLULUĞU KISA SÜRDÜ
0
SUNUCUDAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
SUNUCUDAN DİKKAT ÇEKEN HAREKET
0
NARIN FAYDALARI VE ZARARLARI
NARIN FAYDALARI VE ZARARLARI
0

Muğla'da mezarlığa silah gömmüşler!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mezarlıkta toprağa gömülü uzun namlulu silah ele geçirildi. Silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen O.B.P., gözaltına alındı

Muğla'da mezarlığa silah gömmüşler!
17 Kasım 2022 Perşembe 15:07

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, O.B.P.'nin (44) silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. O.B.P., bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından harekete geçen ekipler, O.B.P.'nin bir poşet içerisinde mezarlığa gömdüğü uzun namlulu silahı ele geçirdi. O.B.P. ise 'silah ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #silah #mezarlık
Önceki Haber
Taksim teröristi iki kez bölgede keşif yapmış!
Sonraki Haber
Bodrum'da yağmur yağdı, sokaklar göle döndü
Bodrum'da yağmur yağdı, sokaklar göle döndü
Bodrum'da yağmur yağdı, sokaklar göle döndü
0
Manisa'da kadın cinayeti! Sokak ortasında eski eşini öldürdü, intihara kalkıştı!
Manisa'da kadın cinayeti! Sokak ortasında eski eşini öldürdü, intihara kalkıştı!
0
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
0
TikTok yüzünden tartıştığı eşini öldürüp, kayıp başvurusunda bulundu!
TikTok yüzünden tartıştığı eşini öldürüp, kayıp başvurusunda bulundu!
0
2 katlı evde patlama: 2'si ağır 4 yaralı
2 katlı evde patlama: 2'si ağır 4 yaralı
0
Havuza düşen tilki kurtarıldı!
Havuza düşen tilki kurtarıldı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.