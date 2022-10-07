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Muğla'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

07 Ekim 2022 Cuma 08:57

Muğla Bodrum'da dişi ağrıyan oğlu için motosikletle eczaneye giden baba Ahmet Varda, dönüş yolunda kontrolden çıkan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Varda hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan Varda'nın oğlu Deniz varda ve Ceren Demirel Salbaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi


Kaza, saat 00.30 sıralarında Bitez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Salbaş yönetimdeki 48 AIP 375 plakalı otomobil, kasisten geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı istikametten gelen Ahmet Varda idaresindeki 48 TJ 061 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve oğlu Deniz Varda metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede çevre güvenliği aldı. Kazada motosiklet sürücüsü, oğlu Deniz Varda, otomobil sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan Ceren Demirel Salbaş yaralandı. Kazanın etkisiyle savrulan Deniz Varda 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine fırladı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Hastanede dakikalarca kalp masajı yapılan Ahmet Varda yaşamını yitirdi. Tedavisi devam eden Ceren Demirel Salbaş ile Deniz Varda'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.


DİŞİ AĞRIYAN OĞLU İÇİN ECZANEYE GİTMİŞ


Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Ahmet Varda'nın gece saatlerinde dişi ağrıyan oğlu Deniz Varda için nöbetçi eczaneye ilaç almaya gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Ayrıca, kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Ceren Demirel Salbaş'ın kalbinin durduğu ve sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü belirtildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, motosiklet ve otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #kaza #ölüm #haber
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