Muğla'da muhtarın oğlunu av tüfeği ile öldürdüler!

Muğla'nın Milas ilçesinde muhtar Ergün Ölmez'in kaybolan oğlu Turan Can Ölmez (26), göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ergün Ölmez'in oğlu Turan Can Ölmez, önceki akşam eve dönmedi. Turan Can Ölmez'e cep telefonuyla da ulaşamayan baba Ölmez, akrabaları ile birlikte oğlunu aramaya başladı. Herhangi bir sonuç alamayan baba Ölmez, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Jandarma ve yakınlarınca aranan Turan Can Ölmez, saat 03.00 sıralarında göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Ölmez'in yakınları sinir krizi geçirdi. Ölmez'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu arada olay ile ilgili şüpheliler E.Ö. (25), V.Ö. (20), T.Ö. (22) ve Ş.Ö. (25) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

1 TUTUKLAMA, 3 KİŞİ SERBEST

Muğla'nın Milas ilçesinde muhtar Ergün Ölmez'in kaybolan oğlu Turan Can Ölmez'in (26), göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulunduğu olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şahin Ölmez (25) tutuklanırken, E.Ö. (25), V.Ö. (20) ve T.Ö. (22) ise serbest bırakıldı.