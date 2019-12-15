Muğla'da mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muğla'da mutfak tüpü yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
15 Aralık 2019 Pazar 21:33

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mutfak tüpü yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Necati Baran idaresindeki 07 AGS 333 plakalı mutfak tüpü yüklü kamyonet, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü Baran'ın cenazesi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan Bekir Özdemir ise sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yola savrulan tüplerin alev almaması için köpük sıktı. Öte yandan, kaza anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kamyonetin devrilme anı ve dumanların yükselmesi yer alıyor.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Muğla'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçı kayboldu
Sonraki Haber
Güleda'nın ailesi "hafifletici neden" ya da "ceza indirimi" istemiyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.