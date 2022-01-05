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Muğla'da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı

Muğla'nın Milas ilçesinde TIR'la öğrenci servisinin çarpıştığı trafik kazasında, 16’sı öğrenci 17 kişi yaralandı

Muğla'da öğrenci servisi ile TIR çarpıştı
05 Ocak 2022 Çarşamba 11:38

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 DRL 95 plakalı tır, Milas-Selimiye kara yolunda T.E’nin kullandığı 48 S 3860 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada, servis şoförü T.E. ile araçtaki 16 öğrenci yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #kaza #öğrenci servisi kaza #trafik kazası
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