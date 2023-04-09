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Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muğla'da otomobil ile motosikletin çarpıştı, 3 kişi yaralandı
09 Nisan 2023 Pazar 22:39

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunus Bayrakdar yönetimindeki 48 AHR 495 plakalı motosiklet, Armutalan Mahallesi 511 Sokak ile 532 Sokak kesişiminde Yılmaz Arda İkizkaya idaresindeki 48 N 5812 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosikletin sürücüsü ile Melek Bayrakdar ve Defne Bayrakdar yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #kaza #otomobil ile motosikletin çarpıştı
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