Muğla'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
12 Ocak 2020 Pazar 17:37

T.İ. yönetimindeki 48 JE 931 plakalı otomobil, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Mustafa Alaşan'ın kullandığı 48 GC 464 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilde bulunan Bahar Sevinç kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü T.İ. ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle daha önce ehliyetine el konulduğu belirlenen T.İ'nin, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. 


Kaynak: AA
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