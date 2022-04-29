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Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
29 Nisan 2022 Cuma 07:23

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seydikemer'in Yayla Ceylan mevkisinde meydana geldi. Antalya istikametinden Fethiye'ye seyir halinde olan Dudu Güngörmez (36) yönetimindeki 48 FG 860 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Hanife Makpınar olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Dudu Güngörmez, Halil Güngörmez (16), Esma Met (39), Emir Sarışlı (5) ve Batuhan Güngörmez (3) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hanife Makpınar'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan küçük Batuhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #trafik kazası #ölüm #seydikemer kaza
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