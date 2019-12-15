Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
15 Aralık 2019 Pazar 21:26

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 R 4872 plakalı otomobil, Kazım Yılmaz Caddesi'nde şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan Mehmet Can Çepikurt, olay yerinde, Alican Berk Şit ise ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.  Çepikurt ve Şit'in cenazeleri Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Kaynak: AA
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