Muğla'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Recep Argun (33) ile araçta yolcu olarak bulunanlardan Çağatay Keçeli (30) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabaha doğru Milas'ın Ören Mahallesi'nin Alatepe mevkinde meydana geldi.

Hollanda'dan tatile gelen Recep Argun idaresindeki P-035-DZ plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 10 metrelik şarampole devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, araçta sıkışan Yasin Uysal, (35) ile Bensu Keçeli'yi (31) kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Recep Argun ile Çağatay Keçeli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇAĞATAY ÖLDÜ, EŞİ YARALI

Hayatını kaybeden Argun'un Hollanda'da yaşadığı ve Milas'a tatil yapmak için geldiği öğrenilirken, araçta bulunan diğer yolcuların arkadaşları olduğu belirtildi. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Çağatay Keçeli'nin, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bensu Keçeli'nin eşi olduğu bildirildi. Kazada ölen 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

