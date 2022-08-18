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Muğla'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
18 Ağustos 2022 Perşembe 07:16

Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Milas-Ören kara yolunda meydana geldi. Harun Ceyran yönetimindeki 32 ACB 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Baki Adaş'ın (37) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada otomobil sürücüsü Harun Ceyran ile araçta bulunan Mikail Çetin, Ferhat Akbaba ve Tarkan Karaşal ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Adaş'ın cansız bedeni ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #ölüm #trafik kazası
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