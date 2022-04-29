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Muğla'da otomobilde iki ceset bulundu!

Muğla'da otomobilde iki ceset bulundu!
29 Nisan 2022 Cuma 11:42

Muğla'da 25 yaşındaki Özgür Dağ ve 40 yaşındaki Sevgi K. bir otomobilin içinde ölü bulundu. İki kişinin de bıçaklanarak öldürüldüğü tahmin edilirken, olayla ilgili Sevgi K.'nın ayrı yaşadığı eşi Özay K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı


Yatağan ilçesi Aysantı mevkisinde, sabah saatlerinde, 34 GB 6384 plakalı otomobilde kanlar içinde hareketsiz olan 2 kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen kişilerin, kereste atölyesi çalışanı Özgür Dağ ile 2 çocuk annesi Sevgi K. olduğu tespit edildi. Jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından cansız bedenler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Sevgi K.'nin ayrı yaşadığı ve ormanlarda ağaç kesimi yaptığı öğrenilen eşi Özay K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #ceset #cinayet #ölüm
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