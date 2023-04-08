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Muğla'da ruhsatsız silah ticaretine operasyon

Muğla'da ruhsatsız silah ticaretine operasyon
08 Nisan 2023 Cumartesi 12:24

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri S.K. ve E.Ş’nin otobüsle ilçeye Karadeniz bölgesinden ruhsatsız tabanca getirerek sattığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 3 şarjör ile 48 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #kaçak silah #fethiye #polis #silah ticareti
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