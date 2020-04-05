Muğla'da şiddetli rüzgar seralarda zarara neden oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, çok sayıda seraya zarar verdi.

Muğla'da şiddetli rüzgar seralarda zarara neden oldu
05 Nisan 2020 Pazar 22:59

İlçede dün akşam etkisini göstermeye başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle birçok seranın naylonları yırtıldı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarın bölgede etkisini sürdüğünü söyledi. Bazı cam ve naylon seraların direklerinin de devrildiğini, ürünlerin zarar gördüğünü belirten Saylak, "Seydikemer'de meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle başta Kumluova olmak üzere Yaka, Karadere, Karaköy, Kadıköy, Korubükü, Bağlıağaç ve Güneşli mahallelerindeki yaklaşık 400 dekar serada hasar meydana geldi." dedi. Saylak, oluşturdukları 4 ekibin hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi. Ziraat Odası, TARSİM ve üreticilerle gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve seralardaki ürünlerin daha fazla zarar görmemesi için çalışmalara başladıklarını aktaran Saylak, üretimin aksamadan yürütülmesi için çiftçilerin yanında olduklarını ifade etti.

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