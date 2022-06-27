Muğla'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan tartışma acı bitti. Av tüfeği ile vurulan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Karadere Mahallesi'ndeki Özlen Çayı önünde mısır satan Mustafa (50) ve oğlu Bahadır Akçaal (21) ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından olay yerinden ayrılan şahıs, daha sonra yanında av tüfeğiyle geri geldi. Bu kişinin ateş açması sonucu, Mustafa ve Bahadır Akçaal ile yanlarındaki Ramazan Takar (48) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bahadır Akçaal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Fethiye'deki hastanelere kaldırılan diğer iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan failin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bahadır Akçaal'ın olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı.