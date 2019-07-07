Muğla'da silahlı kavga: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, silahlı kavgada hayatını kaybetti

Muğla'da silahlı kavga: 1 ölü
07 Temmuz 2019 Pazar 14:51
Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde M.A. ile Mert Can Ilgın (21) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. ile Ilgın arasında bir süre boğuşma yaşandı. M.A, tabancayla Ilgın'a göğsünden tek el ateş ederek ağır yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Ilgın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan zanlı, Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Plaka Tanıma Sistemi'nin de yardımıyla ilçe çıkışında suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı.

Ilgın'ın cenazesinin, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
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