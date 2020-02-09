Muğla'da soğuk hava ve don etkili oluyor

Muğla'da birkaç gün önce etkili olan şiddetli yağışların ardından tarım arazilerini kaplayan suların donması ilginç görüntüler oluşturdu. 

Muğla'da soğuk hava ve don etkili oluyor
09 Şubat 2020 Pazar 11:09

Kentte hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda meydana gelen buzlanma, trafikte aksamalara yol açtı. Şehir merkezindeki süs havuzları ve bazı dereler soğuk hava nedeniyle dondu. Muğla'da hafta içi etkili olan yağışlar sonrası göle dönen Düğerek ve Karabağlar mahalleleri ile Muğla-Aydın kara yolunun çevresindeki tarım alanlarındaki sular buzla kaplandı. Yağmur sularının donmasıyla oluşan ilginç ve renkli manzara yoldan geçenlerin dikkatini çekti. Kent sakinleri, uzun zamandır kar yağmadığı ve don olayı gerçekleşmediği için gördükleri durumu şaşkınlıkla karşıladı. Birçok kişi, "buz gölleri" ile hatıra fotoğrafları çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi. Öte yandan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, buzlanma nedeniyle Yılanlı mevkisinde tuzlama çalışması yaptı.


Kaynak: AA
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